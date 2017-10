Servian : il tue son cambrioleur... et est désormais suspecté d'avoir tout manigancé

Daniel M., propriétaire d'une maison de Servian, près de Béziers dans l'Hérault, a-t-il joué un rôle dans le cambriolage dont il a été victime le 5 octobre dernier ? La justice s'interroge et l'a placé en détention. Ce jour là, l'homme avait tiré avec une arme sur l'un des deux hommes cagoulés qui s'était introduit chez lui.





Alors que les faits penchaient en faveur de la légitime défense dont il pouvait, à première vue se prévaloir, des divergences dans les déclarations du couple avaient amené les enquêteurs à la plus grande prudence. L'homme était déjà mis en examen pour homicide volontaire et placé sous contrôle judiciaire. Le parquet a requis son placement immédiat en détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention a ensuite décidé d'incarcérer Daniel M.





Selon M. Jean-Marc Darrigade, avocat de Daniel M. : "Si ce qui est avancé est vrai, c'est un véritable retournement. Sinon, ce sera un soufflet."