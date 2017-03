Modes de transmission, protection... Encore beaucoup trop d'idées fausses sur le Sida, surtout chez les jeunes

Le 23ème Sidaction débute ce vendredi pour trois jours d'information et de collecte de dons. Une opération de sensibilisation dont on aimerait bien se passer, mais qui reste essentielle. Car les chiffres sont là, édifiants : chaque année, 6000 personnes sont encore diagnostiquées séropositives en France. "Malgré de nombreuses victoires, le combat n'est pas terminé. Donnez !" est donc le mot d'ordre de cette nouvelle campagne lancée pour la première fois en 1994.





"Ne baissons pas les bras, les progrès sont là, mais le sida n'est pas vaincu'", disent dans un texte commun les deux fondateurs de l'événement, Pierre Bergé et Line Renaud. Et pour cause. Selon un sondage Ifop/Bilendi réalisé pour le Sidaction, les idées fausses et reçues persistent, surtout dans l'esprit des 15-24 ans. Ainsi, 16% des Français penseraient, par exemple, que le virus du sida peut être transmis en s'asseyant sur un siège de toilettes publiques, et 15% des personnes interrogées (27% chez les 15-24 ans) croient encore qu'il peut l'être en embrassant une personne séropositive ! Tout aussi grave, seule une personne interrogée sur deux sait qu'il existe désormais un autotest de dépistage du sida vendu en pharmacie.