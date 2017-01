Soldes 2017 : les bons plans d'une blogueuse lyonnaise

Bonny : "L'accueil est très chaleureux, et le magasin propose des marques qu'on ne trouve d'habitude pas à Lyon, comme Leon & Harper. La boutique a un côté showroom et on a l'impression d'être un peu chez soi en train d'essayer des vêtements. J'ai récemment acheté une paire de basket là-bas et j'en suis très contente."

L'adresse : Bonny, 11, rue Sainte-Hélène à Lyon (IIème arrondissement)





Kling : "La magasin propose des vêtements et des accessoires originaux et décalés, comme des pochettes en forme de bouches ou des bonnets avec des oreilles de petits chats, que j'ai d'ailleurs acheté." A noter que cette marque est également disponible dans la boutique Popleen (15, rue d'Algérie à Lyon).

L'adresse : Kling, 38, rue de Brest à Lyon (IIème arrondissement)





Les poupées : "Cette créatrice lyonnaise installée sur les pentes de la Croix-Rousse propose des robes ou des blouses vintage et tendance. Il y a pas mal de choses avec de la dentelle et de la soie. C'est vraiment une charmante petite boutique." Par ailleurs, la confection "Made in Lyon" est réalisée avec des matières principalement françaises et italiennes.

L'adresse : Les poupées, 10, rue Romarin à Lyon (Ier arrondissement)





Pop and Shoes : "C'est une boutique jeune, qui s'étend sur deux étages, comme un appartement. Il y a une partie femme et aussi un coin pour les hommes. L'atmosphère du lieu est très agréable." Le magasin vend des vêtements, des chaussures et des accessoires tendances.

L'adresse : Pop and Shoes, 6, rue Chavanne à Lyon (Ier arrondissement)





Village market : "Là aussi le magasin est plutôt pour les jeunes, et propose des articles tendance comme des bijoux, des objets de décoration et bien sûr du prêt-à-porter femme et homme."

L'adresse : Village Market, 8, rue Confort à Lyon (IIème arrondissement)





My Fashion Gallery : "L'ambiance y est vraiment cosy. My Fashion Gallery propose des pièces de créateurs ou encore des accessoires et de la bijouterie. Il y a un boudoir d'installé où l'on peut essayer les articles."

L'adresse : My Fashion Gallery. 3, rue de la Barre à Lyon (IIème arrondissement)