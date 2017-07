Le 26 juillet 2016, deux jeunes fiches S de 19 ans pénétraient dans l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray en pleine messe et assassinaient le père Hamel. Un an après cette tragédie, une cérémonie a été organisée en présence des paroissiens, du président de la République et des représentants des différents cultes pour rendre hommage au père Jaques Hamel.