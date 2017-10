SOS Villages : changement de vie réussi dans les Cévennes

SOS VILLAGES - Dina et Manuel vivaient en région parisienne avant de voir passer une annonce qui va changer leur vie. Une épicerie dans un village des Cévennes cherche un repreneur. Séduits par le cadre et motivés par l’envie d’offrir une meilleure qualité de vie à leurs deux enfants, ils ont sauté le pas, et fait revivre tout un village.