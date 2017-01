Strasbourg : 300 foyers privés de chauffage jusqu'à lundi après une panne géante

L'incident est survenu vers 15h à cause de la rupture d'une canalisation du réseau de chauffage urbain qui alimentait plusieurs quartiers. Des techniciens sont rapidement intervenus et ont localisé la fuite. "Une fois la fuite isolée, on a pu remettre en chaleur le reste du quartier, un peu après 21h", a détaillé M. Bitz.





En revanche, les quelque 300 foyers alimentés directement par la canalisation défectueuse restaient sans chauffage et sans eau chaude samedi soir, et la réparation - qui suppose une intervention sous la chaussée - pourrait ne pas intervenir avant lundi.