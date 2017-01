Strasbourg : retour à la normale pour les 300 foyers concernés après une panne géante

L'incident est survenu vers 15h à cause de la rupture d'une canalisation du réseau de chauffage urbain qui alimentait plusieurs quartiers. Des techniciens sont rapidement intervenus et ont localisé la fuite. "Une fois la fuite isolée, on a pu remettre en chaleur le reste du quartier, un peu après 21h", a détaillé M. Bitz.





"Grâce à un maillage du réseau, le chauffage a pu être rétabli dans la nuit pour les derniers 300 logements qui restaient impactés par la panne survenue hier après-midi (samedi). La situation est ainsi redevenue normale pour l'ensemble du quartier de l'Esplanade", a précisé la Ville dans un communiqué.