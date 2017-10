Fin de la taxe d'habitation : à Evreux, le maire organise lui-même la "grève" des services publics

Un peu plus loin d'Évreux, la maire DVD du village d'Ecauville, toujours dans l'Eure, Françoise Maillard, exprime elle aussi son désarroi. En 16 ans de présence à la mairie, elle n'a jamais vécu pareille crise financière : "On n'a jamais fonctionné avec aussi peu," lâche-telle. "Je suis une optimiste vous savez, mais là je deviens une optimiste sombre", déplore-t-elle. Et ce d'autant plus que outre la fin de la taxe d'habitation, les municipalités doivent aussi faire face aux dotations de l'Etat.