Taxes foncières : plus que 4 jours pour les régler

IMPÔTS - Les propriétaires ont jusqu’au lundi 16 octobre pour régler l’un des impôts les plus lourds de l’année. La ville de Lille reste la moins chère de France, malgré sa hausse de +32% cette année. Parmi les villes où l’impôt est le plus élevé, on trouve les villes d'Amiens et de Nîmes.