La tempête hivernale Zeus et ses violentes rafales de vent, atteignant jusqu’à 190 km/h, a fait deux victimes, ainsi que des blessés et de nombreux dégâts. Onze départements sont toujours en vigilance orange vents violents et 270.000 foyers sont toujours privés d'électricité. Du jamais-vu depuis 1999, selon Enedis.