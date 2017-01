Terrorisme : Hollande aurait ordonné l’assassinat ciblé d’une quarantaine de djihadistes

Identifier, localiser, frapper et éliminer. Le tout dans le plus grand secret. Dans le livre "Erreurs fatales", qui paraît ce mercredi et dont Le Monde publie les bonnes feuilles, le journaliste Vincent Nouzille dévoile la façon dont la France a décidé de répliquer "aux prises d’otage et aux attentats qui touchent les Français dans le monde" depuis le début de mandat de François Hollande.





Alors que le président de la République avait été sérieusement critiqué , au point que le député Pierre Lellouche se démène pour le faire destituer, pour avoir laissé fuiter un document confidentiel défense révélant l’existence d’assassinats ciblés pour l’élaboration du livre lui étant consacré "Un président ne devrait pas dire ça…", les nouvelles révélations précisent l’ampleur des opérations secrètes menées par les services français. Quand quatre éliminations étaient dévoilées par Fabrice Lhomme et Gérard Davet, Vincent Nouzille affirme lui qu'au moins quarante personnes ont été exécutées après avoir été placées sur la liste des cibles à abattre.