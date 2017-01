TGV Max : la Normandie grande oubliée de la nouvelle offre de la SNCF

Mercredi 25 janvier, la SNCF annonçait le lancement d'une carte de voyage illimitée pour les 16-27 ans, valable sur la plupart des TGV et Intercités, moyennant un abonnement de 79 euros par mois. Avec cette carte, baptisée "TGVmax", la SNCF promettait "100% des destinations TGV et Intercités, 100% des jours, sur 94% des trains - si on ne compte pas ceux pour qui la réservation est obligatoire" -.





100% des destinations, vraiment ? Non, au regard de la carte publiée par la SNCF elle-même, les cinq lignes Intercités normandes ne sont en effet pas concernées, comme le rapporte France 3 Normandie.