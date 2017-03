Tourisme : Christian Estrosi lance un partenariat avec TripAdvisor et offre un séjour d'une semaine par an pour deux à vie en PACA

"Chaque année, pendant 5 ans, nous ferons gagner un voyage à vie en Provence-Alpes-Côte-d’Azur à deux personnes. Le concours est ouvert aux participants du monde entier avec un voyage sur un thème différent chaque année : le festival de Cannes, les Alpes…", explique l’élu. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site officiel de l'opération et de remplir le formulaire. "Notre région est un territoire à nul autre pareil et nous allons le dire au monde ! Célébrons-la plus que jamais !". Ce partenariat s'étendra sur une période de neuf mois.