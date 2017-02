Travail en prison : quand les détenus deviennent menuisiers

RÉINSERTION - Ici, pas de barbelés, pas de barreaux et pourtant : ces 4 hectares d’ateliers sont bien situés à l’intérieur du centre de détention de Muret. En tout, huit entreprises privées et le service de l’emploi pénitentiaire font travailler les prisonniers, notamment dans la menuiserie. Et un projet leur tient particulièrement à cœur : des meubles, à destination du ministère de la Justice !