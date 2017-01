Non, un "ami" sur Facebook n'est pas vraiment votre ami, certifie la Cour de cassation

Et dans son arrêt du 5 janvier, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait souverainement décidé que "le terme d’ 'ami' employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme". Ainsi donc, "l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière".





Selon la haute juridiction, le réseau social est "simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession". Une décision qui relève du simple bons sens, certes, mais qui pourrait avoir des conséquences sur des sujets plus graves, comme l'explique l’avocat Sefen Guez Guez sur Twitter : "C’est une décision intéressante notamment dans le contentieux sécuritaire, les services de renseignements croyant que le like équivaut à une adhésion totale".