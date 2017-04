Un appel à témoins lancé après la disparition d'une adolescente le 31 mars dernier à Arcachon

L'adolescente est partie avec son sac d’école et son téléphone portable. Elle est de type caucasien, pèse environ 50kg, de corpulence mince et mesure 1,62 m. Ses cheveux sont châtains clairs et longs, sous les épaules, et ses yeux sont marron foncé. Elle porte également des traces de scarification sur les avants-bras, et est déjà connue pour des antécédents de fugue, la dernière datant du mois de février pendant une dizaine de jours. La gendarmerie indique qu’Anaïs Bayou est susceptible de se trouver sur le secteur de La Teste-de-Buch et d’Arcachon, voire dans les Landes.





Si vous avez des informations permettant de la localiser, contactez la gendarmerie de Gujan-Mestras au 05 57 52 74 30 (ou composez le 17).