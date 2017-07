"Un héros reconnu comme tel dans l’armée" : qui est François Lecointre, le nouveau chef d'état-major ?

"Un héros, reconnu comme tel dans l’armée". C’est en ces termes qu’Emmanuel Macron a présenté le nouveau chef d’état-major, François Lecointre, lors du Conseil des ministres qui s’est tenu ce mercredi matin. Quelques heures après l'annonce de la démission de Pierre de Villiers. À 55 ans, ce diplômé de Saint-Cyr succède à Pierre de Villiers et abandonne ainsi son poste de chef du cabinet militaire du Premier ministre, Edouard Philippe. Il prendra ses fonctions dès jeudi et accompagnera le chef de l'Etat et la ministre des Armées, Florence Parly, sur la base aérienne 125 d'Istres.