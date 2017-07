Une nuit d’émotion pour l’hommage aux victimes de l’attentat de Nice

L’émotion était palpable sur la Promenade des Anglais à Nice, un an après l’attentat qui a fait 86 morts. Une soirée de concerts a rendu hommage aux victimes et aux blessés, dont certains étaient présents dans le public. Une soirée de recueillement où 86 faisceaux ont illuminé le ciel niçois et où des ballons ont été lâchés. La soirée a également été marquée par des moments forts, comme les larmes du chanteur Calogero, incapable de terminer sa chanson.