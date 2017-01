Il fait très froid ? Voici 3 bonnes raisons de s'en réjouir

Enfin, le froid a de nombreuses vertus sur le plan médical. Selon des études scientifiques, il possède une action anti-douleur pour les maladies chroniques, telles que l'arthrose, et une action relaxante pour apaiser certaines pathologies liées au stress (eczéma, psoriasis, migraine…). Il permettrait aussi d'avoir un meilleur sommeil. Et quand on se sent bien, on est de bonne humeur.