"J'aurais voulu faire plus" : un an après l'attentat de Nice, le "héros au scooter" revient sur la Promenade des Anglais

Franck, qui a été fait cette année Chevalier de la Légion d’honneur, semble empreint d’un sentiment de résignation teinté de culpabilité, cette culpabilité propre aux survivants et à ceux que l’on regarde comme des héros.





Sa femme Corinne se tient à ses côtés et le console en imaginant que le nombre de victimes aurait pu être encore plus élevé sans l’intervention de son mari. Un an après, Franck a changé de métier et ne peut sortir de sa tête les cris et les images de corps projetés par le camion blanc cette nuit-là.





Pourtant le père de famille continue à vivre et affirme qu’il est resté le même. Si c’était à refaire, il ferait sans doute preuve du même sang-froid et du courage qui lui ont permis de déconcentrer Mohamed Lahouaiej Bouhlel au volant de son camion.