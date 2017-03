VIDÉO - Avant le Sidaction, voici la première pub pour les préservatifs

"L'amour faut pas en faire une maladie." Voici le premier spot publicitaire diffusé en France pour les préservatifs dans le milieu des années 80. On y voit une 2 CV sur le bord d'une route, à la tombée de la nuit. Les secousses du véhicule et les cris que l'on entend, laissent comprendre qu'un couple est en train d'avoir un rapport sexuel. Cette publicité signée Durex avait un pendant belge : "la sécurité au moment où l'on oublie tout".





Si depuis, les années ont passé et les publicités se sont multipliées, le port du préservatif lors d'une relation sexuelle reste encore un enjeu de santé publique. Le Sidaction, dont l'édition 2017 se tient ce vendredi et ce week-end, rappelle que plus de 150.000 personnes vivent avec le VIH en France et 6.000 découvrent leur séropositivité chaque année. Alors qu'il n'existe pas encore de vaccin, l'utilisation du préservatif reste encore la meilleure des protections.