VIDÉO - Comment fonctionneront les voitures radars lorsqu'elles seront conduites par des chauffeurs privés ?

Alors que l'association 40 millions d'automobilistes a dénoncé lundi une "privatisation" qui n'a selon elle "d'autre but que de générer, grâce aux amendes issues des contraventions, d'importantes sommes d'argent qui finiront dans les caisses de l'Etat", le gouvernement s'inscrit en faux. La rétribution des prestataires privés, dont les voitures banalisées circuleront sur des parcours définis par le préfet, sera "non dépendante des infractions constatées", assure ainsi le délégué interministériel à la Sécurité routière, Emmanuel Barbe, face aux caméras de TF1. Mais les radars embarqués, qui ne circulent en moyenne qu'une heure par jour environ à l'heure actuelle, pourront désormais le faire toute la journée. Et le chiffre des amendes infligées via ce dispositif aux automobilistes en 2015, 2.956.349 exactement, pourrait être multiplié par quatre selon certains experts.





A noter que lors des contrôles, une "tolérance technique" sera appliquée : sur une route limitée à 100km/h par exemple, la vitesse pistée par le radar embarqué sera de 110 km/h. Une tolérance portée à 20 km/h en cas de dépassement.