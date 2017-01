VIDÉO - Comment obtenir la vignette Crit'Air

Mieux lutter contre la pollution de l'air, lors des pics mais aussi au quotidien, nécessite de mieux cibler les véhicules

admis ou non à rouler dans les villes : c'est l'ambition des "certificats qualité de l'air", ces vignettes de couleurs différentes que le gouvernement souhaite généraliser.





Pour le moment, ces vignettes ne concernent que deux villes, Paris et Grenoble, mais elles pourraient être généralisées à d'autres agglomérations. Pour ces deux premières villes, les personnes concernées doivent se les procurer avant le 16 janvier (on vous explique comment et pourquoi dans la vidéo ci-dessus) mais les premières semaines, une certaine tolérance pourra être observée.





Et selon les chiffres du ministère de l'Environnement, révélés par RTL, mercredi 28 décembre, 950.000 vignettes (700.000 particuliers et 250.000 entreprises) avaient été commandées, en Île-de-France et en Rhône-Alpes, contre 171.000 avant le pic de pollution de début décembre. Sous la forme d'un test, Grenoble a été la première ville à en faire usage, mi-décembre.