VIDEO - "Je suis désolé, votre fille est décédée" : le témoignage choc de gendarmes dans un nouveau clip de la Sécurité routière

"On n'en parle pas, ça fait partie du métier. Mais on se souvient de chaque annonce", raconte le major Yannick Turmel de la brigade de gendarmerie de l'Essonne, lors d'une présentation du court-métrage ce lundi à Paris. Des agents qui doivent souvent faire face au déni des familles : "Ce n’est pas possible, vous vous trompez. Vous n’êtes pas au bon endroit. Dans la nuit, mon fils m’a envoyé un SMS. Tout allait bien." "





"Il n'y a pas de formation pour ça. Dans ces moments-là, on essaie juste d'être le plus humain possible", dit à son tour Stéphane Devroe de la brigade de gendarmerie motorisée de Provins, en Seine-et-Marne. Volontairement "abrupt", ce court-métrage "a pour ambition de faire comprendre que les protagonistes ne sont pas seulement ceux qui sont dans la voiture", a rappelé le délégué général à la sécurité routière Emmanuel Barbe. Ainsi une enquête de l'IFOP datant de 2015 montre que près de la moitié des Français connaît un proche touché par un accident de la route.





Une prise de conscience nécessaire alors qu'en 2016, le nombre de morts sur les routes a été en légère hausse (+0,2%,

3.469 décès) pour la troisième année consécutive d'augmentation, une première depuis 1972.