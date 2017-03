VIDÉO - Tempête Zeus : les images les plus impressionnantes

Avec des vents allants jusqu'à 193km/h, la meurtrière tempête Zeus provoque ce lundi d'importants dégâts. Dans son bulletin édité dans l'après-midi, Météo France a qualifié cet événement comme étant d'une "intensité remarquable".





"On reste un cran en dessous de l’ouragan de 1987 et de la tempête de 1999, mais cela reste un événement remarquable", souligne le prévisionniste de Météo France Franck Baraer auprès de 20 minutes. Dans la région brestoise, notamment, des rafales à 136 km/h ont été enregistrées, comme l'indique Kéraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents.