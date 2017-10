VIDÉO - Les passe-droits d’un membre de la famille princière du Qatar près du lac Léman

En 2015, pourtant, le riche Qatari a obtenu un permis de construire en bonne et due forme de la part de la mairie. Une complaisance que ne comprennent pas certains habitants de cette bourgade de 500 habitants. André Vuarnet, commerçant retraité et voisin de la propriété polémique, semble fataliste. "Que voulez-vous faire contre des milliards ? On est petits. On a une petite retraite."