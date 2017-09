VIDÉO - Les présidents de Régions claquent la porte au nez de Philippe : "La parole de l'Etat ne veut plus rien dire"

Le torchon brûle entre les Régions et l'Etat. Ce jeudi, alors que se tient la Conférence des territoires à laquelle assistait Edouard Philippe, les patrons des Régions ont manifesté leur désaccord sur une décision du gouvernement : une baisse de 450 millions d'euros de crédits pour 2018, confirmée par le Premier ministre en ouverture de la conférence.





Parmi les plus remontés, Xavier Bertrand, le président Les Républicains des Hauts de France : "Aujourd’hui, le Premier ministre vient nous dire qu’on avait pris deux engagements avec vous, le fonds de 450 millions d’euros et la TVA, soyez contents dites merci, on va quand même tenir une promesse sur les deux. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C’est comme si on devait vous couper les deux bras, on vous coupe que la main, ça veut dire qu’on ne peut plus leur faire confiance."