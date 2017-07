VIDÉO - Alerte orages : la vigilance orange étendue à 16 départements

Les orages gagnent du terrain. Seize départements sont désomais placés en vigilance orange par Météo France pour orages ce jeudi : l'Aisne, les Ardennes, la Marne, l'Oise, le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme auxquels s'ajoutent l'Ain, l'Allier, l'Isère, le Jura, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire. Le début d'événement est prévu jeudi à 16h00 et la fin vendredi à 16h00.





"Après une accalmie à la mi-journée et en début d'après-midi, le temps va devenir chaud et lourd sur le nord du Pays. Sur les départements placés en vigilance orange, des orages vont à nouveau se déclencher. En fin d'après-midi et en soirée, il existe un risque important de phénomènes violents localisés", indiquent les prévisionnistes, qui font état de risques de fortes rafales de vent, de grêle et d'intenses précipitations.