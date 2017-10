MÉTÉO - L'arrivée de la neige en montagne, c'est pour ce dimanche, découvrez les massifs concernés !

"Les quantités seront anecdotiques sur les Pyréenées et le Massif Central avec un simple saupoudrage", nous dit Guillaume Woznica, le monsieur météo de LCI. "En revanche, sur le Jura et les Alpes, avec un flux de Nord-Ouest qui va s'accentuer, les quantités seront plus importantes. On prévoit 30 cm au-dessus de 2200 mètres", ajoute-t-il. A cette altitude, la neige devrait tenir quelques jours. Mais avec un temps plus sec et une remontée des températures la semaine prochaine, ce phénomène devrait rester temporaire.