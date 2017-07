VIDÉO - Sarah, l'une des dernières rescapées du Vel d'Hiv' raconte sa journée de terreur, le 16 juillet 1942

La journée passe, sans boire ni manger, avec seulement un peu de lait distribué aux enfants pars des infirmières de la Croix-Rouge. "A 16 heures, on a vu arriver des fauteuils roulants avec des gens amputés, des civières avec des gens qui allaient mourir. […] Ma mère a senti que quelque chose de mauvais aller se passer", raconte Sarah. Elle lui donne alors sa carte d’alimentation (nécessaire pour manger à cette époque) et une petite somme d’argent. "Elle m’a dit : "tu te sauves la première et quand je t’aurais vue te sauver, je me sauverai aussi"".