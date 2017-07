VIDÉO - Sept à Huit : "J’ai commencé à taper sur le requin" : amputé d’une jambe après une attaque, il raconte son combat pour revivre normalement

Le voyage avait tout d’un conte de fée. Mais lors de sa première, le surfeur a compris que quelque chose n’allait pas, "comme un piège à loup qui se ferme sur ma jambe avec 100 kilos au bout", raconte-t-il. "J’étais assis sur ma planche et d’un coup j’ai senti une grosse pression sur ma jambe. Je me suis bien accroché, jusqu’à ce que je réagisse. La colère est montée et j’ai commencé à taper sur la tête du requin". Le combat a duré une dizaine de secondes. C’est finalement une vague qui l’a ramené sur le rivage. "Je n’ai pas eu peur de mourir", confie la victime.