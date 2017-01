Vogue, Marlboro Gold, Camel menthol... Les marques de cigarettes au nom "glamour" vont être interdites

Les marques de cigarettes visées par cette interdiction auront un an pour changer leur appellation ou stopper leur commercialisation (le délai est de deux ans pour les fabricants de cigares concernés). Dès lors, "Vogue" et "Café Crème" devraient être purement et simplement rebaptisées, tandis que "Marlboro Gold" devrait se contenter du seul "Marlboro", d'après Europe 1.





En attendant, la disparition probable de ces marques alimente la colère des buralistes, déjà très remontés contre le paquet neutre et la hausse attendue des prix du tabac (les prix de certains paquets devraient augmenter de 20 à 40 centimes et d'environ 1,40 à 1,60 euro pour le tabac à rouler). Selon Le Figaro, le président de la Confédération des buralistes a écrit il y a une dizaine de jours un courrier au Premier ministre, Bernard Cazeneuve, pour lui faire part de son mécontentement.





Les buralistes craignent que les marques interdites de vente chez eux aillent encore alimenter le marché parallèle. La semaine dernière, ils menaient une action coup de poing dans les rues de Paris pour dénoncer un manque à gagner de plus de 3 milliards d'euros par an pour l'État, et 250 millions d'euros pour les buralistes.