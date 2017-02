Zéro train à la Gare de Lyon les 18 et 19 mars prochains : comment éviter la galère ?

Journées compliquées en perspective pour les voyageurs : la Gare de Lyon, à Paris, sera fermée les samedi 18 et dimanche 19 mars. La SNCF va mettre en service une nouvelle tour de contrôle destinée à remplacer le poste d’aiguillage actuel qui date des années 1930. Pour mener à bien ce chantier, l’entreprise est obligée de couper entièrement la circulation des trains et des RER entre vendredi 17 mars minuit et dimanche 19 mars minuit. La SNCF conseille aux voyageurs qui empruntent d’habitude ces axes de reporter leurs déplacements. Si vous ne pouvez pas faire autrement, voici ce qui vous attend :





Sur la ligne D, les RER seront terminus Villeneuve-Saint-Georges au sud et Châtelet-les-Halles au Nord. Il n’y aura pas non plus de RER entre Juvisy et Corbeil-Essonnes et entre Corbeil-Essonnes et Melun. Des bus de substitution seront mis en place uniquement entre Melun et Juvisy. Pour se rendre à Paris depuis Villeneuve-Saint-Georges, les voyageurs sont invités à prendre un bus pour rallier la ligne 8 à Créteil.





Sur la ligne R, tous les trains de la ligne auront pour départ et pour arrivée Juvisy.