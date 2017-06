2.000 invités, Macron en guest-star... : Station F, le méga incubateur de start-ups de Xavier Niel, a ouvert à Paris

"Je voulais créer une start-up il y a trois ans mais j’ai décidé de changer de modèle économique." Rires et acclamations d’une foule conquise de jeunes startupers et développeurs. Devant 2.000 invités et des entrepreneurs internationaux, Emmanuel Macron est venu inaugurer en grande pompe, jeudi soir, Station F, l’incubateur géant installé dans le 13e arrondissement de Paris, dans l’ancienne Halle Freyssinet. Ce bâtiment classé de 34.000 m2, dont les travaux de rénovation ont coûté plus de 250 millions d’euros, est le premier symbole fort de la "Start-up nation" prôné par le président de la République.





Initié il y a trois ans par Xavier Niel, qui a porté la totalité des investissements, Station F va accueillir près de 1.000 jeunes pousses sur ce plus grand campus du monde. Coq rouge de la French Tech bien en évidence à la boutonnière, poignées de main et selfies à gogo, le chef de l’Etat est venu profiter d’un bain de foule 2.0 comme il les aime. Enfilant les métaphores comme les perles pour établir un parallèle entre son ascension "en marchant" à laquelle personne ne croyait et l’avenir plein de réussite auquel sont destinés les entrepreneurs présents, Emmanuel Macron les a appelés à être "acteurs du changement", ici-même dans ce lieu voulant favoriser les échanges, le partage de connaissances et la création.