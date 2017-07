30 ans après, Mappy montre toujours la route des vacances

Chez Mappy, on est déjà projeté dans l’avenir de ses produits. "On espère avoir un comparateur de déplacements car aujourd’hui, nous renvoyons vers des partenaires pour certains modes de transport. L’idée est que nous puissions directement les intégrer ainsi qu’un moyen de paiement pour les titres de transport, par exemple, pour avoir un billet dématérialisé dans l’appli", déclare la directrice marketing. Concevoir un déplacement intelligent est aussi à l’ordre du jour en injectant une dose d’intelligence artificielle qui permette d’affiner la recherche. "Nous travaillons aussi sur un bot Messenger qui aide les voyageurs en proposant une recherche conversationnelle et, à plus long terme, un guide de voyage," prédit-elle.





Avec des évolutions "plus fun, plus modernes et donc plus jeunes", Mappy redore son image et se rend plus attractif auprès de potentiels nouveaux utilisateurs. Mais aussi de partenaires. Alors que Google Maps envisage de faire payer son service très utilisé de cartographie, son concurrent français séduit de plus en plus avec un service complet et… gratuit. Pole Emploi a ainsi confié ses cartes à Mappy tout comme Darty et son option pour localiser ses boutiques. Et d’autres grands noms envisagent aussi de prendre sa roue.