5 applis pour passer un réveillon du Nouvel An zen

- Moonkey :

L’application qui veut simplifier la vie des parents et des babysitters en mettant tout le monde en relation. Le fonctionnement est basé sur la confiance et la proximité. Vous vous inscrivez sur le site, vous formulez votre demande et vous pouvez sélectionner plusieurs profils de babysitter selon vos critères (localisation, expérience, tarif, note des utilisateurs, etc.). Vous n’aurez plus qu’à choisir en fonction des réponses positives. Avantage non négligeable : vous pouvez payer de manière sécurisée via l’appli (moyennant des frais de 10% du tarif). Le paiement n’est effectif qu’à l’issue du babysitting.





Prix : selon le tarif horaire des babysitters sélectionnées (2,99 € de commission pour les paiements en cash quelque soit le montant) - Disponible sur Android