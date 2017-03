Gare aux acouphènes ! Comment utiliser un casque ou des écouteurs sans danger pour vos oreilles

Dans les transports, dans la rue, dans leur chambre ou même au milieu de leurs copains, les adolescents ne quittent plus leurs écouteurs. De la musique du matin au soir en fonctionnement. Selon une récente étude JNA-Ifop*, tous les jeunes âgés de 15 à 17 ans ont aujourd’hui un smartphone et 76% d’entre eux s’en servent pour écouter de la musique.





Quand près des trois quarts des Français s’endorment sans casque ou oreillettes (74%), les 15-17 ans sont 54% à faire le contraire. La musique leur est devenu omniprésente à haute et forte dose. Et selon l’Ifop, 32% d’entre eux n’ont pas conscience des risques pour leurs tympans en cas d’écoute prolongée de la musique et 26% ne conçoivent même pas de ne pas en écouter avec le volume sonore élevé (29% chez les 18-24 ans et 30% chez les 25-34 ans). Une façon de surmonter le bruit ambiant, de s’isoler ou tout simplement d’écouter la musique "comme ça".





Pourtant, plus de deux jeunes sur cinq (42% chez les 18-24 ans, 41% chez les 25-34 ans) admettent avoir déjà ressenti des acouphènes, ce bourdonnement ou sifflement dans les oreilles qui survient après une écoute prolongée – musique ou appel téléphonique - via un casque ou des écouteurs. Cela peut aussi se traduire par une sensation d’oreille bouchée. Aujourd’hui, on considère qu’au-delà de 75 à 80 dB, le bruit devient pénible. A 85 db, il est nocif. A plus de 110 dB, il devient intolérable et même rapidement dangereux pour l’intégrité de l’audition. 20% des jeunes reconnaissent écouter de la musique plus de 5 heures par jour au-delà souvent de 100 dB.





*Etude réalisée en ligne du 9 au 15 février 2017 auprès de 1.202 personnes âgées de 15 ans et plus, représentatives de la population française.