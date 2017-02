Alexandre Astier, Ghost Recon Wildlands, Horizon Zero Dawn, Xbox… L'info jeu vidéo sur le pouce

On n’avait pas vu héroïne aussi charismatique sur console depuis Lara Croft. Aloy restera dans les mémoires et Horizon : Zero Dawn aussi. Exclusivité de la PlayStation 4, le jeu signé par le studio Guerilla Games est une petite perle. Visuellement bluffant avec ses couleurs mordorés, doté d’un scénario bien ficelé mettant au cœur de la trame une femme, choses suffisamment rare pour être signalé, Horizon est un jeu d'action-aventure à la 3e personne dont la jouabilité n'est pas sans rappeler Rise of the Tomb Raider et les dernières aventures de Lara Croft. Près de 1.000 ans dans le futur, la civilisation est retournée à l'état sauvage. L'âge de métal – notre époque- n'est qu'un très lointain souvenir et la nature a repris le dessus. Les hommes vivent comme aux temps de Cro-magnon tandis que des machines façon animaux préhistoriques dominent le monde. Vous êtes Aloy, jeune femme qui va tenter de sauver sa tribu face à de mystérieux hommes masqués prenant le contrôle des machines. Infiltration, tir à l'arc, stratégie, mais aussi chasse et cueillette vous attendent pour tenter de sauver l'humanité.

