High-tech, jouets, chaussures... : quel est le jour parfait pour payer vos achats moins chers sur internet ?

Vous vouliez acheter votre nouveau téléviseur le lundi, mais le temps que vous vous décidiez et que vous validiez votre achat, le prix a pris plusieurs dizaines d'euros ? Tout le monde a eu au moins une fois l'impression que le simple fait de regarder plusieurs fois un produit sur un même ordinateur ou de le mettre dans son panier faisait grimper son prix. Et bien ce se serait pas une vue de l'esprit, puisque via un cookie qui donne des indications au site marchand, il y aurait bien des variations du montant à payer...





Le comparateur de prix "idealo" s'est d'ailleurs penché sur la question, en suivant de près 12 types de produit différents dont les prix ont tendance à varier. La tarification dynamique (dynamic pricing en anglais) est une pratique commerciale courante, basée sur l'offre et la demande, la météo, la concurrence, la popularité, etc.. Que ce soit le résultat d'un algorithme ou d'une action manuelle, de plus en plus de sites marchands, comme jadis les voyagistes, y ont recours. Selon "idealo", les prix sur Amazon varieraient ainsi 2,5 millions de fois par jour.