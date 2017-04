Amazon va devoir rembourser 70 millions de dollars à des clients, dont les enfants avaient acheté des applis à leur insu

Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise du secteur se fait taper sur les doigts par la FTC pour ce genre de désagrément. Il y a trois ans, Apple et Google avaient dû s’acquitter respectivement de 32 et 19 millions de dollars de remboursements à la suite d’achats non consentis par certains utilisateurs.





Ce genre de préjudice est beaucoup moins courant en Europe, comme l’explique Le Figaro. En 2014, la Commission européenne avait négocié avec Apple et Google, les deux principaux propriétaires de magasins d'applications en ligne, afin qu'ils soient plus transparents sur les achats "in-app". Depuis, les applications en téléchargement gratuit doivent mentionner clairement si elles contiennent des achats payants et les incitations sont moins nombreuses.