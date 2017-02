Android Wear 2.0 : Google dévoile son nouveau système pour les montres connectées

Depuis son lancement en mai 2014, Android Wear n'avait pas connu de chambardement d'ampleur. La version 2.0 apporte des évolutions sur le fond et la forme. Tout d'abord dans sa réflexion : "Nous l'avons repensée en fonction de ce que les gens font et qu'ils veulent faire plus vite", explique à LCI David Singleton, vice-président en charge d'Android Wear chez Google. Il faut dire qu'avec un taux de satisfaction des utilisateurs de près de 90%, Android Wear sait qu'il tient une base solide.





Il lui restait un aspect essentiel à corriger pour finir de convaincre les plus réticents : son design. Jugé souvent trop figé, peu ergonomique et attrayant, Android Wear 2.0 s'est refait visuellement une beauté et a drastiquement modifié son interface.