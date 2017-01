"Apocalypse Now", le chef d'oeuvre de Coppola, bientôt adapté en jeu vidéo ?

Tremblez Call of Duty, Battlefield et autres jeux de guerre ! Un nouveau venu pourrait bientôt venir jouer les trouble-fête. Dans une vidéo, Francis Ford Coppola a annoncé qu’il envisageait en effet de faire une nouvelle version d’Apocalypse Now… en jeu vidéo !





"Il y a quarante ans, je me suis lancé dans une œuvre personnelle qui pourrait influencer des générations de spectateurs. (...) Aujourd'hui, je repars à l'aventure avec de nouvelles têtes brûlées", explique le réalisateur américain dans une vidéo postée sur la page Kickstarter du projet. Il s’est cette fois entouré de nouveaux acolytes pour faire une version interactive de son film à succès. On trouve notamment des développeurs derrière des succès comme Fallout : New Vegas, Far Cry, The Witcher ou autres grands jeux vidéo, des professionnels de l'industrie du cinéma ou des créatifs digitaux, pour mettre au point "une expérience totalement unique".