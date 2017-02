Autodidacte, lycéen, ancien sportif... Rencontre avec ces amateurs qui ont créé leur appli smartphone

Pour se concentrer sur ses applis, Logan a choisi d'arrêter ses études de 1re S l'an dernier. "Quand j’ai besoin de savoir quelque chose, je l’apprends", confie-t-il. "Je me suis rendu compte que ce que j’apprenais au lycée ne m’aidait pas vraiment. Je ne suis pas encore majeur, toujours à la charge de mes parents. C’était le moment d’apprendre ce qui me permettrait de tout payer plus tard". "Notre première réaction a été : ‘passe ton bac d’abord !’", se souvient son père. "Puis, on a compris qu’il avait ça en tête. Il nous a demandé du temps pour se concentrer sur son projet. Si ça ne marchait pas, il reprendrait ses études. Mais il est très organisé, travailleur, sérieux et veut gagner sa future liberté."





Lundi dernier, Tim Cook n’a eu que des mots d’encouragement pour eux. "Je vois plein de développeurs qui n’avaient qu’une seule petite idée au départ et ont monté de grosses entreprises. Il y a des success-stories partout", soulignait le patron californien. "Il m’a demandé pourquoi je ne faisais que dans l’éducation. Sans doute parce qu’il y a quelque chose qui me parle, que je veux changer et révolutionner", sourit fièrement Philippine alors que le patron d'Apple lui a parlé d’intégrer Apple Education, "peut-être une autre chance à saisir", reconnaît-elle. "Il était content que je lui présente une idée originale. C’est bien d’avoir du soutien", s’encourage Logan boosté par cette rencontre. Ni l’un ni l’autre ne regrettent de tourner le dos à leur vie d’adolescent pour avoir déjà un pied dans cet âge adulte 2.0. Tout ce qu’ils veulent désormais, c’est y mettre les deux rapidement.