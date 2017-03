Apple dégaine un nouvel iPad à 409 euros et un iPhone 7 rouge

Ils étaient évoqués depuis longtemps, ils arriveront le 24 mars prochain. L’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus seront disponibles en édition limitée en rouge. Une couleur qui revient régulièrement au catalogue des produits Apple, mais va habiller pour la première fois le smartphone de la marque. Apple a noué il y a 10 ans un partenariat avec le Fonds mondial de lutte contre le sida (PRODUCT)RED auquel la firme a déjà reversé plus de 130 millions de dollars. Une partie des bénéfices des ventes de cet iPhone Special Edition ira de nouveau à l’organisation. Ce coloris s’ajoute aux noir mat, noir de jais, argent, or et or rose déjà disponibles.





Et Apple profite aussi de cette mise à jour de printemps pour donner un coup de jeune à son iPhone SE, couronné de succès à son lancement il y a un an. Revenant à son format 4 pouces qui avait fait le succès des iPhone 5/5s/5c, la marque à la pomme accroit la capacité de son iPhone sans toucher au prix. L’iPhone SE sera désormais vendu en 32 ou 128 Go (au lieu de 16 et 64 Go) à partir de 489€.









iPhone 7/7Plus Special Edition (rouge) : à partir de 879€ - Existe en 128 Go et 256 Go - Disponible le 24 mars





iPhone SE : à partir de 489€ - Existe en 32 Go et 128 Go - Disponible le 24 mars