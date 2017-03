Apple : des cyberpirates menacent d'effacer 250 millions de comptes

Du côté d’Apple, circulez, il n’y a rien à voir ! La firme de Cupertino a indiqué n’avoir aucune faille du système à signaler et n’avoir pas reçu de menace officielle. Et cela a une explication toute simple : le TCF aurait récupéré les informations par le biais d’autres piratages de grande ampleur, de Yahoo à Linkedin. "La prétendue liste d’adresses email et mots de passe semble avoir été obtenue préalablement à partir de services tiers compromis", a expliqué le groupe californien au site Fortune. Apple tente désormais d’identifier et localiser les hackers.





Bien que les experts jugent le groupe "amateur" et face à une opération trop importante pour lui, ce dernier a multiplié les preuves aux médias, postant même une vidéo sur YouTube pour attester de leurs possibilités en se connectant à plusieurs comptes. Joint par les experts de Zdnet, de nombreux utilisateurs dont les informations avaient été communiquées au site, ont confirmé leurs identifiants qui n’avaient pas été modifiés depuis leur ouverture de compte. Pour le site spécialisé en technologie, le TCF chercherait avant tout à se faire de la publicité plutôt qu’à réellement constituer une menace. "Sur la base de notre expérience et nos interactions avec le groupe et ses membres, il est évident que le groupe est naïf et inexpérimenté", conclut Zdnet qui indique que les premières questions du collectif consistaient à savoir si CBS News (dont Zdnet est propriété) couvrirait l’affaire.