Les roux proches de gagner leur combat pour la création d'un emoji à leur effigie

L’an dernier, le Consortium Unicode a validé une sélection de nouveaux emojis, dont ceux représentant des couples homosexuels et le fameux drapeau arc-en-ciel, utilisé comme symbole par la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels). Plus récemment, une jeune fille de 15 ans originaire d'Arabie Saoudite, qui réclamait depuis un an la création d'un emoji représentant une femme voilée, a vu sa demande approuvée par le Consortium Unicode. Si l’emoji "roux" obtient le feu vert d’Apple, il faudrait sans doute attendre 2018 avant de le voir arriver sur le clavier virtuel de l’iPhone.