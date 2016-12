Rouge, avec un appareil photo vertical : Apple plancherait sur un 3e iPhone pour 2017

4 pouces, 4,7 pouces, 5,2 pouces, 5,8 pouces… Quelle sera donc la taille du prochain iPhone ? Ou plutôt des prochains iPhone, devrait-on dire, car c’est à peu près la seule chose dont on soit certain à ce jour. Comme depuis l’avènement de l’iPhone 6, Apple a pris l’habitude de dégainer deux appareils lors de sa keynote de septembre. En mars dernier, un troisième larron s’était glissé au catalogue : l’iPhone SE et son écran de 4 pouces. Objectif : draguer une (ancienne) part des aficionados refroidis par des modèles plus grands. Et le design avait un effet un peu "retro" avec son allure d’iPhone 5.





Selon le site japonais Mac Otakara, il devrait bien y avoir un troisième iPhone à l’automne 2017, mais il serait doté d’un écran de 5 pouces, histoire de s’intercaler entre les modèles actuels de 4,7 pouces et 5,2 pouces pour la gamme Plus. Macotakara cite une source auprès d’un fournisseur taiwanais qui ajoute que le prochain iPhone pourrait être équipé d’un double capteur photo iSight Duo. Mais à la différence de l’actuelle double lentille horizontale de l’iPhone 7, celle du prochain smartphone à la pomme serait positionné verticalement, à la façon du Huawei Mate 9.