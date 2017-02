Tim Cook, PDG d'Apple : "On essaie toujours de surprendre et de ravir les gens"

LCI : L’AppStore était à l’origine une façon d’inciter et d'habituer les utilisateurs aux fonctionnalités des produits Apple. C’est désormais un marché fleurissant à plusieurs milliards de dollars. Cela change-t-il votre approche ?

Tim Cook : Non, pas du tout. La réalité pour nous, c'est l'utilisation faite des produits. Ce que font les gens avec leur iPhone, c'est avant tout d'utiliser leurs applis favorites. Chaque année, des milliards d’applis sont téléchargées. Alors oui, c'est devenu un business, mais c'est surtout super pour les développeurs. Certains peuvent ainsi désormais consacrer leur vie à créer des applis et le faire avec passion. C'est intéressant de voir ce que ces jeunes en font.

LCI : Les rumeurs autour de l’iPhone sont toujours de plus en plus folles. Certains annoncent que le prochain sera transparent, qu’il fera de la réalité augmentée... Vous vous rendez compte de ce que vous provoquez chez les gens ?

Tim Cook : (Rires) On essaie toujours de surprendre et ravir les gens, de leur fournir des produits qui leur permettent de faire des choses folles. On continuera de le faire. En mêlant hardware et software, on est dans une position unique. C’est comme ça que la magie opère et on veut poursuivre cette magie.