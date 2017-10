Applis mobiles : les Français vont dépenser plus de 900 millions d’euros en 2017

Selon App Annie, les développeurs d’applications devraient engranger quelque 655 millions d’euros en 2017, soit une hausse de 42% par rapport à 2016. Quand on sait qu’Apple comme Google prélèvent une commission comprise entre 15 et 30% sur chaque achat sur le store, Le Figaro estime que le montant total dépensé par les Français se situerait plutôt autour des 936 millions d’euros en 2017 en applications pour leurs smartphones et tablettes.





Si l’on ne tient pas compte des revenus publicitaires, qui font le bonheur de Facebook et ses acolytes, ce sont les jeux vidéo qui rapportent le plus aux différents stores, que ce soit en achat ferme ou en achat intégré par la suite pour les offres freemium. Très en vogue en France, les applications de rencontre type Tinder ou Adopte un mec (en tête) ont la cote et s’avèrent très lucratives pour leurs développeurs. "6 des 10 services (hors jeux vidéo) ayant engrangé le plus de revenus au premier semestre 2017", note Le Figaro. Les applis de rencontre devancent les services de streaming comme Netflix ou Deezer qui fonctionnent par abonnement, un modèle économique qui n’a pas encore trouvé sa vitesse de croisière chez nous. Les mobinautes tricolores sont encore frileux face à des paiements réguliers qu’ils ne maîtrisent pas forcément en temps réel.