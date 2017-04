Après la NES Classic Mini, Nintendo pourrait lancer la mini Super NES

D’après les informations du site britannique, la mini SNES, dont la production viendrait de débuter, pourrait fonctionner comme la mini NES avec une sélection de jeux emblématiques déjà préinstallés (la NES Classic Mini en comptait 30). Peut-être Nintendo pensera-t-il à éviter, cette fois, un cordon de manette beaucoup trop court pour jouer avec du recul sur les larges écrans TV d’aujourd’hui.





La Super Nintendo Entertainment System (plus communément appelée Super Nintendo) a fait le bonheur des gamers dès années 1990. A l'époque, elle était sortie pour contrer le succès de la Megadrive de Sega, sortie en 1988 et plus puissante que l’ancienne NES. Avec ses graphismes 16 bits, elle fait faire un premier bond aux jeux majeurs de Nintendo : Super Mario World et Super Mario Kart voient le jour, tout comme Donkey Kong, The Legend of Zelda : A Link to the Past ou encore Super Metroid et Starfox. Sa production s’arrête en 2003. Au total, Nintendo aura vendu 49 millions de consoles à travers le monde.